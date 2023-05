Véhicules écologiques : hausse de 43,7 % des ventes locales des constructeurs sud-coréens

Photo : YONHAP News

Les ventes locales de véhicules écologiques fabriqués par des constructeurs sud-coréens ont bondi de 43,7 % au premier semestre en glissement annuel pour atteindre 93 553 unités. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui l’Association des constructeurs automobiles de Corée (Kama).Pour rappel, Hyundai Motor, Kia Motors, GM Korea, Renault Korea Motors et KG Mobility avaient écoulé un total de 65 096 voitures vertes au premier trimestre 2022. Sur la période de janvier à mars 2023, les cinq constructeurs ont vendu 31 337 véhicules électriques, soit 33,8 % de plus que la même période de l’année dernière. Les ventes de modèles hybrides et à pile à combustible se sont élevées respectivement à 60 302 et à 1 914 unités, représentant chacun une hausse de 49,9 et de 32,7 % sur un an.Les ventes de véhicules respectueux de l’environnement avaient dépassé la barre des 100 000 pour la première fois en 2019 avec 110 343 unités. Le chiffre a atteint 317 927 l’année dernière.