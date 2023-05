Yoon : l’alliance Séoul-Washington devrait constituer une plateforme d’opportunités pour les jeunes

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné ce matin lors d’une réunion avec ses principaux secrétaires de concrétiser des mesures de suivi afin de faire des résultats du sommet Séoul-Washington une plateforme d’opportunités pour les générations futures.Yoon Suk-yeol a expliqué qu’il était significatif d’élargir l’alliance entre les deux nations dans tous les domaines, y compris la sécurité, l’industrie, la science et les technologies, l’éducation, ainsi que la culture.Le Bureau présidentiel de Yongsan avait désigné plus tôt l’adoption de la « Déclaration de Washington », le lancement d’un « Dialogue sur les technologies clés et émergentes de prochaine génération » et d’un programme d’échange spécial entre les jeunes sud-coréens et américains comme les fruits de la dernière visite d’Etat.