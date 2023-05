Liste blanche : Tokyo lance la procédure pour rajouter Séoul

Photo : YONHAP News

Le Japon a lancé la procédure afin de réinscrire la Corée du Sud sur sa liste blanche des partenaires commerciaux bénéficiant des privilèges dans le contrôle des exportations.Le ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie a annoncé le 28 avril recueillir les opinions sur la révision du décret concerné. Selon lui, lors de la discussion politique bilatérale entre le 10 et 25 avril, Tokyo a examiné le système de gestion des expéditions de Séoul et son état des lieux, et a vérifié que celui-ci menait des dispositifs aussi efficaces que les siens.D’après la NHK, la radio-télévision publique japonaise, si le pays du Matin clair est rajouté sur cette liste, où il y est absent depuis trois ans et huit mois, l’un des plus grands enjeux économiques entre les deux nations sera enfin réglé.Initialement, le ministre japonais se voulait être prudent jusqu’au 25 avril en indiquant rester attentif aux mouvements de la Corée du Sud. Mais, Yasutoshi Nishimura a changé son fusil d’épaule en seulement trois jours. En effet, cette décision a été annoncée peu de temps après le sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden, durant lequel la nécessité de la collaboration entre Séoul, Washington et Tokyo a été soulignée.Le gouvernement sud-coréen a salué la démarche de son voisin, s’attendant à ce que les procédures nécessaires prennent fin le plus rapidement possible. Pour rappel, c’est Séoul qui a fait le premier pas, en notifiant le 24 avril le rajout de Tokyo sur sa liste blanche.