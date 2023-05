Météo : un 1er mai radieux

Photo : YONHAP News

Le mois de mai démarre de la meilleure des façons en Corée du Sud. Le soleil a rayonné sur tout le territoire en ce 1er mai. De plus, les températures ont été plus qu’agréables. Des conditions parfaites pour se promener pour les nombreux sud-Coréens ne travaillant pas en cette Fête du travail.Dans le détail, le pays s’est levé avec un ciel dégagé mais un thermomètre assez frais d’environ 10°C. Le soleil a perduré et a par la même occasion réchauffé le mercure. Ce dernier a plus que doublé, culminant entre 20 et 23°C.Pour couronner le tout, la qualité de l’air a été bonne avec une concentration de poussières fines affichant un niveau « moyen ».Demain et après-demain, il fera encore plus beau. Le mercure montera notamment jusqu’à 24°C à Séoul.