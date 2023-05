Soudan : Yoon exprime sa gratitude envers les membres de l'opération Promesse

Photo : YONHAP News

Le président de la République a salué lundi le succès de l'opération « Promesse », qui a permis de rapatrier les 28 ressortissants sud-coréens retenus au Soudan, en proie à de sanglants conflits. Il a souligné que celle-ci était le « fruit de la puissance diplomatique de la Corée du Sud ».Lors d'une rencontre qui s'est tenue hier au Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a chaleureusement remercié les membres du ministère des Affaires étrangères et celui de la Défense ayant pris part à cette mission.Le chef de l'Etat s'est également félicité de la confiance établie avec les Etats-Unis, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite grâce à une coopération fructueuse entre ces nations alliées. Cette synergie a permis de mettre en place le sauvetage dans lequel les trois forces militaires ont pour la première fois travaillé conjointement.L'ambassadeur sud-coréen à Khartoum a lui aussi exprimé sa gratitude pour le soutien rapide et courageux apporté. Namgung Hwan a également partagé les craintes qui ont accompagné les affrontements, mais a souligné que la mission avait été menée avec une priorité absolue accordée au sauvetage des expatriés.