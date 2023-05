Washington officialise la tenue du sommet trilatéral avec Séoul et Tokyo en marge du G7

Photo : YONHAP News

Le sommet Séoul-Washington-Tokyo se tiendra en marge du sommet du G7 prévu entre les 19 et 21 mai à Hiroshima au Japon. C’est ce qu’a affirmé hier un haut fonctionnaire de l’administration américaine lors d’un briefing téléphonique. Ce projet rapporté à l’avance par les médias japonais a donc été officialisé.Yoon Suk-yeol, Joe Biden et Fumio Kishida se retrouveront ainsi six mois après leur dernière rencontre. Elle avait eu lieu en novembre dernier à l’occasion du sommet de l’Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean), organisé à Phnom Penh au Cambodge. Et le 21 mai est évoqué comme le jour le plus plausible pour ces retrouvailles à trois.Ce nouveau rassemblement a été initié à la demande des Etats-Unis qui semblent entendre souligner l’importance de la coopération des trois nations face à la menace nucléaire croissante de la Corée du Nord.Rappelons que les présidents sud-coréen et américain ont adopté la semaine dernière la « Déclaration de Washington », axée sur la fondation du « Groupe consultatif nucléaire (NCG) » pour renforcer la dissuasion élargie, à la suite de leur tête-à-tête dans la capitale américaine.Par ailleurs, le haut responsable américain a expliqué que Kishida s’était résolu à promouvoir la défense du Japon en janvier dernier, tandis que Yoon avait déclaré déployer des efforts concernant la dissuasion élargie et avait annoncé des investissements des entreprises sud-coréennes sur le sol américain, lors de sa visite d’Etat aux USA.