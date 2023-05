USCIRF : la Corée du Nord figure parmi les 17 pays préoccupants pour la liberté de religion

Photo : YONHAP News

La Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde (USCIRF) a recommandé au gouvernement américain de désigner 17 pays comme préoccupants pour la liberté de religion (CPC). La Corée du Nord en fait partie.Son rapport annuel publié hier mentionne que « ces gouvernements toléraient des violations systématiques et graves du droit à la liberté de religion et de croyance ». Les nations impliquées comprennent entre autres la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Iran ou encore Cuba. Le département d'Etat évalue la liberté religieuse dans chaque pays conformément à la loi américaine sur la liberté religieuse internationale de 1998. A noter que la Corée du Nord figure sur cette liste depuis 21 ans.Le document a mis en particulier l'accent sur les persécutions subies par les chrétiens nord-coréens, où ils représentent une grande partie des prisonniers politiques et sont soumis à des traitements cruels. Quant à l’empire du Milieu, les groupes religieux sont obligés de se soumettre à l'idéologie du Parti communiste chinois. Et toujours selon l'USCIRF, la situation s'est encore aggravée cette année, avec des arrestations massives de membres de groupes religieux non approuvés par Pékin.L'USCIRF est une entité distincte du département d'Etat et un organe bipartite qui donne des recommandations stratégiques en matière de liberté de religion auprès des dirigeants américains.