Smic 2024 : les discussions démarrent cet après-midi

Photo : YONHAP News

La première réunion plénière de la Commission nationale du salaire minimum se déroulera aujourd’hui à 15h au complexe administratif de la ville de Sejong.Ce rassemblement était initialement prévu le 18 avril, mais a été annulé à cause des manifestations dans le secteur du travail demandant la démission du commissaire à l’intérêt public Kwon Soon-won. Ce professeur à l’université Sookmyung est critiqué pour avoir mené les négociations de l’année dernière à la hâte, et joué un rôle prépondérant dans la réforme du travail controversée de l’administration de Yoon Suk-yeol.La question est de savoir si le smic horaire de 2024 franchira enfin le seuil des 10 000 wons, soit environ 6,8 euros. Cette année, il s’est établi à 9 620 wons ou 6,5 euros. Le montant a enregistré une hausse de 1,5, 5,05 et 5 %, respectivement en 2021, 2022 et 2023. Si l’année prochaine il augmente de plus de 3,95 %, la barre des 10 000 wons sera franchie.Les commissaires représentant les syndicats ont réclamé 12 000 wons, l’équivalent de 8,1 euros, à savoir une revalorisation de 24,7 %, tandis que le monde des affaires devraient camper sur un gel. Les discussions porteront également sur l’application différenciée en fonction du secteur et de la méthode du calcul du coût de la vie minimum.