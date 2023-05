Fête des parents : six sud-Coréens sur dix vont offrir de l’argent

Photo : Getty Images Bank

Le 8 mai, c’est la Fête des parents en Corée du Sud. Contrairement à de nombreux pays où on célèbre séparément la Fête des mères et celle des pères, ici, au pays du Matin clair les papas et mamans sont chouchoutés le même jour. Alors, vont-ils être bien gâtés lundi prochain ?D’après un récent sondage mené par Lotte Members, une filiale du conglomérat Lotte qui gère des chaînes de grand-magasins et d’hypermarchés tout comme une chaîne de téléachat, 62,6 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles allaient offrir de l’argent, un chèque cadeau ou un bon d’achat à leurs parents. Pour qu’ils puissent s’acheter ce qu’ils souhaitent, sans doute. Viennent ensuite des produits bons pour la santé, avec 10,2 %, et des vêtements et accessoires, 6,5 %.Quant au budget moyen, il s’élève à 336 000 wons. Cette somme équivalente à 230 euros est quasi le double des dépenses prévues pour la Journée des enfants qui tombe ce vendredi.