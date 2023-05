Le Premier ministre va entamer jeudi sa tournée européenne

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen va se rendre dans quatre pays d'Europe du 4 au 11 mai, à savoir au Royaume-Uni, en Suède, en Autriche et en Roumanie. Objectif : partager les valeurs universelles, la démocratie et les droits de l'Homme. Han Duck-soo cherchera également à promouvoir les liens de coopération internationale, en particulier dans les domaines de l'économie, de la défense, de l'énergie nucléaire et de l'industrie d’avenir.Son programme officiel doit débuter par une participation à la cérémonie de couronnement du roi Charles III prévue samedi à Londres. Le chef du gouvernement sud-coréen s’envolera ensuite pour la Suède, où il rencontrera son homologue Ulf Kristersson. Les discussions porteront sur la paix dans la péninsule coréenne et le soutien du pays nordique, membre de la Commission de supervision des nations neutres en Corée (NNSC).Han poursuivra par deux jours en Autriche. Son homologue Karl Nehammer avait réclamé une visite officielle dans son pays afin de marquer le 130e anniversaire des relations diplomatiques. Le sud-Coréen prendra part notamment à une réunion avec des hommes d'affaires locaux et à une autre avec des expatriés.Enfin, la Roumanie a invité le Premier ministre sud-coréen pour célébrer le 15e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique bilatéral. Il échangera avec son homologue Nicolae-Ionel Ciucă sur l'avancement dans plusieurs domaines tels que les infrastructures portuaires, l'énergie nucléaire et la défense.Han Duck-soo souhaite également profiter de cette tournée pour faire la promotion de la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle 2030 auprès de ses interlocuteurs.