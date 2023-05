Prix à la consommation : en hausse de 3,7 % en avril

Photo : YONHAP News

En avril, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,7 % en glissement annuel pour atteindre 110,8. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), son taux d’inflation est tombé en dessous de 4 % pour la première fois depuis 14 mois. Pour rappel, cet indice a grimpé de 6,3 % en juillet dernier avant de voir son rythme d’accroissement ralentir.Cette stabilisation est notamment due aux cours du pétrole qui ont connu la chute la plus importante depuis 35 mois avec 16,4 %.Les aliments transformés ont rebondi de 7,9 % et les produits agricoles, halieutiques et d'élevage de 1 %. Quant aux tarifs de l’électricité, du gaz et de l’eau, ils ont grimpé de 23,7 %.Les prix des services se sont accrus pour leur part de 4 %, avec notamment une poussée de 6,1 % des services personnels. Les frais de restaurant ont suivi une inflation plus importante que le mois dernier avec 7,6 %.En ce qui concerne l’indice des prix des produits de grande consommation, il s’est élevé de 3,7 %, soit le niveau le plus bas depuis septembre 2021.Selon un responsable du Kostat, les tarifs devraient se stabiliser globalement au deuxième semestre, mais l’incertitude persiste sur le moment de la revalorisation des prix de l’énergie, ainsi que les cours internationaux des matériaux bruts comme l’or noir.