Santé : 13 organisations vont tenir demain une grève partielle

Photo : YONHAP News

Les médecins et les infirmiers auxiliaires protesteront mercredi, au lieu de jeudi initialement, en partie contre la proposition de loi sur la santé à l'Assemblée nationale.La Solidarité pour la médecine et la santé publique, composée de 13 corps médical, a décidé d'organiser demain une grève partielle simultanée dans tout le pays. Les travailleurs prendront ainsi leurs congés au même moment pour y participer. Cette manifestation rassemblera 10 000 membres de l'Association des infirmiers auxiliaires (KLPNA). L'Association des médecins de Corée (KMA) est, pour sa part, en train de recenser les militants dans chaque région.Quant à la manifestation individuelle du collectif devant le Parlement, elle se déplace à partir d'aujourd'hui devant le Bureau présidentiel de Yongsan.Le ministère de la Santé et du Bien-être, qui est en charge de la gestion des crises, a déclaré qu'il continuerait à faire les efforts nécessaires afin de résoudre les perturbations dans le secteur.