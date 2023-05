Pansori : des jeunes artistes lui donnent un nouveau souffle

Photo : YONHAP News

Des jeunes chanteurs de « pansori », l'art traditionnel du récit chanté, accompagné d’un tambour, revisitent les classiques subsistants, dont « Sugungga ». Tout en modernisant les pièces originales, ces artistes réussissent à toucher un public plus large.« Un tigre descend, un tigre descend. Une bête descend à travers la vallée profonde dans les bois de pins ! », c'est au cœur de la représentation de « Sugungga », ou « Le palais sous la mer », que le chanteur-narrateur Yu Taepyungyang captive l'auditoire avec sa voix charismatique et sa danse énergétique. Il a déclaré avoir voulu créer un nouveau paradigme pour la musique traditionnelle en proposant un spectacle plus moderne et dynamique.Le récit, qui dure normalement quatre heures, a été comprimé en 1h40 pour souligner les moments les plus dramatiques. A l'origine, la pièce raconte l'histoire d'un roi dragon malade qui a besoin d'un foie de lapin pour être soigné. Le mammifère, alors pris au piège dans le royaume, parvient à s’en enfuir grâce à sa ruse.An Yi-ho, membre du groupe Leenalchi, se prépare également à rencontrer son public avec une œuvre fusionnée de « Sugungga » et « Simcheongga ». Cette histoire mettra en scène la fidèle tortue et Sim Cheong, une jeune fille qui a sacrifié sa vie pour permettre à son père non-voyant de recouvrer la vue.Selon Lee Kwang-bok, un autre artiste de pansori, il ne s'agit pas simplement de répéter les histoires déjà écrites, mais plutôt de créer de nouveaux modes de communication.Avec de jeunes chanteurs, des compositions rafraîchissantes et des mises en scène modernes, l’évolution du pansori suscite ainsi de plus en plus la curiosité du public.