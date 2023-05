Visite d’Etat aux USA : Yoon appelle l'exécutif à prendre des mesures de suivi

Photo : YONHAP News

Le président de la République a présenté ce matin les résultats de sa visite d'Etat aux USA lors du conseil des ministres. Il a alors appelé le gouvernement à préparer des mesures de suivi pour qu’ils portent leurs fruits, en particulier auprès des jeunes générations.Selon Yoon Suk-yeol, la « Déclaration de Washington » est le résultat le plus remarquable du sommet bilatéral, qui renforcera la dissuasion élargie et la défense contre les menaces extérieures. Avant d’ajouter que l'alliance Séoul-Washington est devenue une relation basée sur les armes nucléaires. Et, il a promis de continuer de consolider la sécurité afin que les jeunes puissent poursuivre leurs rêves en toute sûreté. Il a alors martelé qu'il s’agissait d’une paix conservée grâce à une force écrasante et non d’une paix illusoire fondée sur la bonne volonté des autres pays.La coopération bilatérale s'est donc étendue de la sécurité à la science et la technologie, en passant par l'information. Le dirigeant sud-coréen a déclaré qu'il renforcerait, avec son homologue américain Joe Biden, cet engagement dans des secteurs d’avenir tels que les semi-conducteurs et les réacteurs nucléaires de petite taille, entre autres. Pour développer de nouvelles technologies, les deux nations alliées sont convenues de mettre en place un modèle commun impliquant le secteur privé et le milieu universitaire.Enfin, le président Yoon a exprimé sa confiance quant à une augmentation positive des investissements américains dans ces domaines de pointe ainsi que dans l'industrie culturelle.