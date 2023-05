BAD : la 56e édition de l’assemblée annuelle débute à Incheon

Photo : YONHAP News

La 56e assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD) a démarré ce mardi à Songdo, à Incheon, dans l’ouest de la Corée du Sud. C’est la première fois qu’elle se tient en présentiel depuis la pandémie de COVID-19. Présidée par le pays du Matin clair, elle est placée sous le thème intitulé « Rebondissement de l’Asie : rétablissement, reconnexion et réforme ». Plus de 5 000 participants, notamment des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales des pays membres, y sont attendus.Des rencontres importantes se déroulent dès aujourd'hui : une réunion trilatérale entre les ministres des Finances de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon, ainsi qu'une autre avec leurs homologues de l'Asean+3. Et demain, la cérémonie d'ouverture sera suivie d'un événement pour approuver officiellement le budget annuel de l'organisation asiatique.Le gouvernement sud-coréen tient ce rassemblement international pour la troisième fois. Il a exprimé son souhait de partager son expérience de croissance économique afin de contribuer à la recherche de solutions appropriées pour l'ensemble de la région. Il prévoit également d'ouvrir l'année prochaine un centre et réseau pour les technologies climatiques (CTCN) et de contribuer aux fonds multilatéraux.