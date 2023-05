Photo : YONHAP News

Le début du mois de mai est très ensoleillé en Corée du Sud, du moins pour le moment. Ce mardi a été à l’image du 1er mai, avec en prime des températures encore plus élevées.Dès ce matin, un grand ciel bleu a accompagné les habitants du pays du Matin clair sur le chemin du travail. Le mercure affichait une moyenne de 10°C sur tout le territoire, avec même une poussée à 13°C sur le littoral sud.Dans l’après-midi, le thermomètre est monté en flèche, de plus de 15 degrés dans de nombreuses villes, notamment à Séoul, à Daejeon et à Daegu, où les 25°C ont donc été atteints. Le ciel s’est pour sa part légèrement voilé dans la moitié ouest et à Gangneung.Par ailleurs, Météo-Corée prévoit de fortes pluies jeudi et vendredi, la Journée des enfants.