Photo : YONHAP News

La pause de trois jours a été bénéfique à la Bourse de Séoul. Ses deux indices ont clôturé ce mardi en pleine forme. Le Kospi, celui de référence, prend 0,91 % et termine la séance à 2 524,39 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, gagne, quant à lui, 1,52 % et finit à 855,61 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 474,97 wons (+1,96 won) et le dollar américain 1 342,10 wons (+4,40 wons).