Visite d’Etat aux USA : Yoon partage les résultats avec le parti au pouvoir

Photo : YONHAP News

Le président de la République a invité hier à dîner les dirigeants du Parti du pouvoir du peuple (PPP) au sein du Bureau présidentiel de Yongsan pour partager les résultats de sa dernière visite d’Etats aux USA.Les principaux membres du mouvement conservateur au pouvoir, dont son président Kim Gi-hyeon, le chef du groupe parlementaire Yoon Jae-ok, et le chef de cabinet présidentiel Kim Dae-ki y ont assisté. Yoon Suk-yeol a encouragé la nouvelle direction de la formation dans une atmosphère amicale, et a demandé une coopération étroite entre le Bureau présidentiel, l’exécutif et le parti au pouvoir.Jang Dong-hyuk, porte-parole du PPP, a fait savoir qu’au début du repas, le chef de l’Etat avait fait une brève rétrospective de la première année de son mandat. Il a ensuite partagé les résultats de son dernier déplacement aux Etats-Unis et a expliqué plus en détail la signification de la « Déclaration de Washington ». Le président Yoon a alors consacré une grande partie du rassemblement à aborder la coopération avec les USA en matière d’investissement dans la recherche et développement. Sur ce, il a appelé le Parlement à donner un appui fort en collaboration avec la majorité et l'opposition.Quant à la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida au pays du Matin clair, prévue ce dimanche, le numéro un sud-coréen a déclaré que la relation trilatérale Séoul-Washington-Tokyo était entrée dans un cercle vertueux. De ce fait, il faut, selon lui, consolider et développer les liens bilatéraux Corée-Japon et Corée-USA.