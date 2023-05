Yoon Suk-yeol critique Pékin de ne pas imposer les sanctions onusiennes à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a riposté hier aux critiques de la Chine sur la « Déclaration de Washington ».Durant un déjeuner avec des journalistes au Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a remis en question le refus de la part de Pékin d’imposer les sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies à Pyongyang. Il a ensuite martelé que si l’empire du Milieu veut protester et critiquer la déclaration en question et le renforcement de la coopération sécuritaire Séoul-Washington, il devrait diminuer la menace nucléaire du régime de Kim Jong-un, ou au moins respecter les sanctions onusiennes et le droit international. Avant d’ajouter qu’il s’agissait d’un système de défense et non d’attaque.Le chef de l’Etat a toutefois fait savoir que, tant que la Chine n’est pas hostile au pays du Matin clair et que les deux nations honorent les accords et se respectent mutuellement, les problèmes économiques bilatéraux pourront être résolus.Pour rappel, Pékin a exprimé son mécontentement à propos de la déclaration adoptée lors du dernier sommet Yoon-Biden pour renforcer la dissuasion élargie face aux provocations nord-coréennes.