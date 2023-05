Santé : la grève partielle des professionnels débute cet après-midi

Photo : YONHAP News

Afin de contester l'adoption de la proposition de loi sur les soins infirmiers par l'Assemblée nationale jeudi dernier, plusieurs associations de médecins et d'infirmiers auxiliaires lancent aujourd'hui une grève partielle.La Solidarité pour la médecine et la santé publique, composée de 13 associations, se réunit en fin d'après-midi partout dans le pays pour protester contre la nouvelle proposition de loi, susceptible d'influencer leurs activités, et contre le Minjoo, la première force de l'opposition, qui a initié le texte. Les professionnels ont pris leurs congés ou ont raccourci les horaires de prise en charge des patients pour participer à la manifestation. Ils prévoient également de mener leur deuxième action collective le 11 mai. Les organisateurs du mouvement ont toutefois laissé le libre choix à chacun concernant sa participation et les horaires pour minimiser les perturbations dans les services de soins.La Solidarité pour la médecine et la santé publique demande notamment au chef de l'Etat d'opposer son veto à l’adoption de la proposition de loi en question, et ce au plus tard le 17 mai. Elle envisage, le cas échéant, d'intensifier les actes de protestation en menant, entre autres, une grève générale.Lors d'une conférence de presse tenue hier, l'Association coréenne des internes et résidents (Kira) a affirmé que, face à l'élaboration de lois et de politiques sans consultation des professionnels concernés, elle n'avait pas d'autres choix que de se pencher sur une action collective.Le gouvernement surveille alors de près la situation. Dès le lendemain de l'adoption du texte controversé, le ministère de la Santé et du Bien-être a déclenché le niveau d’alerte 1 de la crise du milieu médical et sanitaire, soit le plus bas de l’échelle qui en compte quatre.A noter que peu de perturbations liées à la grève sont observées dans les cliniques et autres établissements de santé en ce début d’après-midi.