Partenariat stratégique : Séoul cherche à renforcer les relations avec la Malaisie

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu mardi avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim à Putrajaya, la capitale administrative de la Malaisie.Park Jin a fait part de la volonté de Séoul d’hisser les relations avec Kuala Lumpur au niveau d’un partenariat stratégique. Il a alors demandé l’intérêt et le soutien du pays d’Asie du Sud-est à la participation d’entreprises sud-coréennes à de nouveaux projets d’infrastructures ainsi qu’à la candidature de la ville de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Le même jour, le chef de la diplomatie sud-coréenne a donné une conférence à l’université de Malaya devant environ 400 étudiants et professeurs. Il a déclaré être heureux que les deux nations se soient développées ensemble en partageant les expériences et les savoir-faire de croissance à travers la « Look East Policy » adoptée par la Malaisie il y a 40 ans pour apprendre les politiques économiques de la Corée du Sud et du Japon.Le haut diplomate a rencontré également des entrepreneurs sud-coréens expatriés pour discuter des moyens d’augmenter les exportations. Il a souligné que le gouvernement, les ressortissants et les entreprises sud-coréens devraient fonctionner comme une équipe pour renforcer la coopération Séoul-Kuala Lumpur.