Dokdo : Tokyo proteste contre la visite d'un député sud-coréen

Tokyo a protesté auprès de Séoul au sujet de la visite d'un député sud-coréen sur les îlots Dokdo, en mer de l'Est qui sépare les deux Corées et le Japon. Une réaction considérée comme malvenue à seulement quelques jours de la visite du Premier ministre nippon Fumio Kishida en Corée du Sud.Ce parlementaire c’est Jeon Yong-gi. Elu du Minjoo, la première force de l'opposition, il a organisé une cérémonie de départ le 27 avril devant le bâtiment de l’Assemblée nationale et s'est rendu sur les îlots hier en compagnie des membres des comités de jeunes et d'étudiants de sa formation.Kyodo News et NHK ont rapporté que le directeur général du bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère japonais des Affaires étrangères a appelé, le même jour, le ministre chargé des affaires politiques de l'Ambassade de Corée du Sud à Tokyo pour faire état de son profond regret concernant cette visite.Takehiro Funakoshi a fait remarquer à Kim Yong-kil que cet homme politique avait effectué son déplacement malgré l'opposition préalablement exprimée par l’archipel. Avant de prétendre que les îlots font indubitablement partie intégrante du territoire japonais aussi bien au regard des faits historiques que du droit international. Il a également demandé que la Corée du Sud fasse en sorte que de tels événements ne se reproduisent plus. Alors que les Dokdo appartiennent historiquement et juridiquement au pays du Matin clair.Selon les médias japonais, l'Ambassade du Japon à Séoul a également exprimé sa protestation auprès du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Pour rappel, l'archipel avait réagi de la même manière lors des visites en 2021 à Dokdo d'un député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), formation de l'opposition à l'époque, et du chef de la Police nationale.