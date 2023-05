Sommet Séoul-Tokyo : les deux côtés définissent les thèmes à aborder

Photo : KBS News

Cet après-midi, les conseillers à la sécurité nationale de la Corée du Sud et du Japon doivent se retrouver pour définir les thèmes à aborder lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida prévu entre les 7 et 8 mai à Séoul.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, Takeo Akiba, secrétaire général du Secrétariat de la sécurité nationale du Japon, s’est rendu au pays du Matin clair pour un séjour de deux jours. Il doit être reçu par son homologue sud-coréen Cho Tae-yong. Au menu des discussions : les moyens de la coopération de sécurité, tels que l’élargissement du partage des informations relatives aux provocations nord-coréennes.La première réunion du Dialogue sur la sécurité économique des Conseils de sécurité nationale (NSC) des deux pays se tiendra également. Yoon et Kishida sont convenus de la fondation de ce corps consultatif lors du déplacement du chef de l’Etat sud-coréen sur l'archipel en mars dernier.Le rassemblement portera notamment sur la création d’une synergie entre la capacité de fabrication de la Corée du Sud dans le secteur des technologies de pointe et la compétitivité du Japon en termes de matériaux, de pièces détachées et d’équipements.Séoul et Tokyo souligneront la fortification de leur coordination à la suite de la fin des restrictions sur les exportations. Celles-ci avaient été imposées après que la Cour suprême sud-coréenne a ordonné à deux entreprises nipponnes de dédommager les victimes du travail forcé durant la Seconde guerre mondiale. C’était en 2018.Le Premier ministre nippon est attendu ce dimanche dans la capitale sud-coréenne, en compagnie de son épouse, relançant ainsi la diplomatie dite de navette. Il y a de forte chance que le sommet bilatéral ait lieu le jour-même de son arrivée.