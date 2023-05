Parquet : inculpation du chef du régulateur de l’audiovisuel

Photo : YONHAP News

Le président de la Commission des communications de Corée (KCC), Han Sang-hyuk, a été inculpé mardi pour ingérence dans le processus d'examen de la demande de renouvellement de la licence de TV Chosun, mené en 2020. Cela intervient un peu plus d'un mois après le rejet par le tribunal de la demande de son placement en détention par le Parquet.Quatre chefs d'accusation ont été retenus contre le patron du gendarme de l'audiovisuel. Il est notamment accusé d'avoir nommé comme membre du jury d’examen une personnalité qui avait milité contre cette chaîne câblée conservatrice, et d’avoir fermé les yeux sur la manipulation des notes à attribuer à celle-ci par certains responsables de son institution. Han est également soupçonné d'avoir raccourci délibérément la durée de validité de la licence renouvelée de la chaîne. Il lui est aussi reproché d'avoir publié un communiqué de presse dans lequel la KCC se défendait de toute intervention dans le processus d'examen en question. Cependant, l'intéressé rejette en bloc toutes ces accusations.Suite à son inculpation, le patron de la KCC pourrait être démis de ses fonctions en vertu de la loi sur les fonctionnaires publics. Pourtant, certains observateurs soulignent que l'inculpation ne constitue pas un motif de disqualification pour l'exercice de fonctions au sein de la commission selon la loi régissant cette dernière.Dans tous les cas, la décision du ministère public devrait entraîner des perturbations dans les activités du régulateur de l’audiovisuel. Déjà, en raison du désaccord entre le pouvoir et l'opposition, deux des cinq postes de membres de la KCC restent vacants depuis un mois. De plus, Han a été nommé par Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol. Son mandat prend fin officiellement le 31 juillet prochain.