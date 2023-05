Yongsan : une partie de la base militaire américaine devient un jardin d'enfants

Photo : YONHAP News

Le 5 mai, c’est la Fête des enfants en Corée du Sud. A l’occasion de ce jour férié, les petits garçons et filles font des sorties avec leurs parents. Parmi les destinations les plus prisées : les galeries marchandes, les musées ou encore les parcs. S’il ne pleut pas trop ce jour-là, il y a un nouveau site à recommander. Il s’agit du « Jardin d'enfants de Yongsan » qui ouvre ses portes demain.Où se trouve-t-il ? Dans l’arrondissement du même nom qui abrite d’ailleurs le Bureau présidentiel. Cet espace, interdit jusqu’ici au public, a autrefois été occupé par l’armée japonaise durant l’occupation, puis a servi de base militaire américaine. Le processus de restitution a été long puisqu’il avait été entamé dans les années 2000, avec le départ des GI’s pour Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi. Et ce n’est que l’an dernier, après la réinstallation du Bureau présidentiel dans ce quartier qu’un accord sud-coréano-américain a été conclu pour accélérer la restauration. Un quart de l'espace total est actuellement en cours de réaménagement, dont la moitié a été transformée en ce jardin destiné aux bambins.A quoi cela ressemble ? Ce dernier est divisé en plusieurs parties, notamment des zones résidentielles pour les généraux, un champ de pelouse, ainsi que des terrains de sport. L'ambiance y est très originale, surtout avec ses maisons au toit rouge et ses poteaux télégraphiques en bois. Certaines ont été transformées en hall de promotion et bibliothèque où les visiteurs pourront découvrir l'histoire de la période coloniale jusqu'à la présence des militaires américains.Afin de calmer les inquiétudes des ONG de défense de l’environnement, des dispositifs ont été pris pour bloquer les contacts avec le sol qui risque d’être contaminé par des substances chimiques. Et la qualité de l’air sera continuellement vérifiée.Le Jardin d'enfants de Yongsan est ouvert de mardi à dimanche. Pour le visiter, une réservation préalable est obligatoire. Les sud-Coréens doivent l’effectuer cinq jours à l'avance, tandis que dix sont nécessaires pour les étrangers.