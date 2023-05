Retard de salaire : le gouvernement imposera des sanctions plus sévères aux employeurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de renforcer les sanctions économiques imposées aux chefs d’entreprise qui ont tendance à payer leurs salariés en retard. Objectif : réduire les plus de 1 000 milliards de wons, soit 677 milliards d’euros, payés tardivement par an.En cas de retard de paiement pendant trois mois et plus, les patrons seront désormais considérés par le ministère de l’Emploi et du Travail comme des récidivistes. Il en est de même pour le cas où les firmes paient les salaires plus tard que prévu à au moins cinq reprises auprès de plusieurs travailleurs et que le montant des sommes impayées dépasse les 30 millions de wons, ou un peu plus de 20 300 euros, sur un an.Les entreprises épinglées verront leur participation aux projets soutenus par le gouvernement et les collectivités restreinte. Elles subiront aussi des désavantages lors d'un dépôt de candidature pour répondre à un appel d’offres public. Et quand elles souhaiteront recourir à un emprunt, des informations concernées seront transmises aux établissements de crédit et des conditions désavantageuses seront appliquées.Lee Jung-sik, le ministre de l’Emploi et du Travail, a expliqué que les anciens critères de désignation des employeurs qui versent des salaires en retard de manière régulière ne concernaient que peu de sociétés, et que leur efficacité était limitée.Le plafond du prêt d’un employeur passera par ailleurs de 100 millions de wons, ou 67 745 euros, à 150 millions, soit 101 617 euros, afin qu’il puisse s'acquitter volontairement des salaires non versés. Le délai de remboursement sera aussi, au maximum, deux fois plus long.L’an dernier, le montant des salaires reçus avec du retard s’est élevé à 1 300 milliards de wons, l’équivalent de 881 millions d’euros. Et le nombre d’employés lésés était de 240 000.