Immigration clandestine : 7 578 personnes arrêtées

Le ministère de la Justice a arrêté 7 578 immigrés clandestins en mars et en avril. Parmi eux, 6 863 ont été expulsés et 208 se sont vu infliger une amende.1 701 employeurs d’étrangers en situation irrégulière et 12 entremetteurs ont été condamnés à payer une contravention. 33 personnes ont été inculpées pour avoir refusé de réprimer un emploi illégal ou pour avoir mis en contact des entreprises et des travailleurs sans papiers.Cette opération a été effectuée dans des secteurs illicites comme la prostitution et des domaines où l’emploi des sud-Coréens est menacé, tels que les services de livraison.Le ministère a expliqué avoir interpellé près de 25 000 clandestins au cours des quatre premiers mois de l’année. Le garde des sceaux Han Dong-hoon a déclaré s’efforcer d’établir un ordre rigoureux dans le séjour des étrangers afin de pouvoir appliquer des politiques de l’immigration plus flexibles.