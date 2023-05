BAD : Séoul promet une contribution pour le développement de l’Indopacifique

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud apportera une contribution significative au développement économique de la région indopacifique. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos ce matin dans son discours de célébration lors de la cérémonie d’inauguration de la 56e assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD), organisée à Songdo dans la ville d’Incheon.Selon le président sud-coréen, en tant que partenaire principal doté des technologies de fabrication de pointe dans les domaines des semi-conducteurs, des accumulateurs électriques et de la bio-industrie, Séoul participera à la création des chaînes d’approvisionnement en coopération avec les pays asiatiques. Il a également déclaré vouloir partager les expériences de croissance du pays du Matin clair avec les nations membres, et mener une diplomatie active pour lutter contre le fossé numérique et le changement climatique.