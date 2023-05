Photo : YONHAP News

A l’occasion de la 56e assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD) tenue en Corée du Sud, Séoul s’est engagé à fonder le Hub des technologies climatiques (K-Hub) au pays du Matin clair.Le vice-Premier ministre à l’Economie Choo Kyung-ho a paraphé un mémorandum d’entente en la matière avec le président de la BAD Masatsugu Asakawa. Ce centre permettra de concevoir et mettre en œuvre les projets liés au climat de l’organisation asiatique grâce à un lien entre les experts publics et privés de chaque pays.Choo a également promis de verser 100 millions de dollars d’ici six ans au Fonds de la Republic of Korea e-Asia and Knowledge Partnership (EAKPF), créé en 2006 par la Corée du Sud, pour soutenir le partage de connaissances dans le domaine numérique avec les nations de la région.