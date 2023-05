Soupçon de corruption au Minjoo : Youn Kwan-suk et Lee Sung-man quittent le parti

Photo : YONHAP News

Les députés Youn Kwan-suk et Lee Sung-man impliqués dans le scandale de corruption du Minjoo quittent le navire. A la suite d'une consultation avec la direction de la première force de l’opposition qui s’est tenue ce matin à l’Assemblée nationale, ils ont annoncé leur décision de partir devant les journalistes.Les deux hommes politiques se sont excusés pour avoir causé de l’inquiétude aux citoyens et ont déclaré qu’ils privilégiaient l’intérêt du parti. Youn a affirmé qu’il avait beaucoup de choses à dire sur cette affaire, mais qu’il en fera part lors des interrogatoires du Parquet. Quant à Lee, il a pointé du doigt l’engagement politique du ministère public, en indiquant qu’il ferait de son mieux pour faire la lumière sur cette affaire.Le patron du mouvement de centre-gauche, Lee Jae-myung, a regretté leur départ et les a remerciés d’avoir pris une décision difficile. La direction du Minjoo voulait initialement attendre le résultat de l’enquête. Toutefois, elle a dû se résoudre à convaincre ses deux élus de se désaffilier au vu des nombreuses voix qui se sont élevées contre les deux hommes au sein même du parti.Pour rappel, le Parquet soupçonne des versements de pots-de-vin lors de l’élection du président du Minjoo en 2021. Youn et Lee sont suspectés d’avoir distribué cet argent noir.