Météo : le calme avant la tempête

Ce mercredi, les conditions météorologiques en Corée du Sud ont été difficilement qualifiables, tant les nuages se sont baladés sur le territoire. Principalement dégagé dans la moitié nord, le ciel l’a beaucoup moins été dans le sud. Les températures, quant à elles, ont été similaires à celles d’hier, avec aujourd’hui encore une important amplitude thermique.La journée a débuté avec un pays coupé en deux, entre nuages au sud et soleil au nord. Au fil des heures, ce dernier a gagné du terrain et a illuminé les régions centrales. Le littoral sud est donc resté sous la grisaille et Jeju a observé des averses.Au sujet du mercure, il a démarré à des valeurs très élevées, notamment à Gangneung et sur l’île méridionale de Jeju, avec respectivement 17 et 16°C. Toutes les autres villes étaient déjà au-dessus des 10°C, avec notamment 14°C à Séoul et à Busan. Dans l’après-midi, l’aiguille du thermomètre s'est affolée, dépassant pour le deuxième jour de suite la barre des 25°C. Les régions du nord et du centre ont été comprises entre 25 et 27°C tandis qu’au sud, le thermomètre n’a pas franchi les 23°C, valeur recensée à Gwangju et à Ulsan. Busan et Jeju ont pour leur part affiché respectivement 21 et 20°C.A noter que demain de violentes intempéries s’abattront sur tout le pays.