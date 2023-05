L'administration Yoon juge sa réforme réglementaire fructueuse

Photo : YONHAP News

Le Bureau pour la coordination politique gouvernementale rattaché au Premier ministre a publié un dossier sur les performances réalisées durant la première année de l'administration Yoon.Selon ce document, quelque 1 027 réglementations ont été améliorées. Suite à l’analyse de 152 d’entre elles, l’exécutif a révélé des retombées économiques supplémentaires d’une valeur de 70 000 milliards de wons, soit environ 47,3 milliards d'euros.L'aciérie de Gwangyang, située dans la province de Jeolla du Sud dans le sud-ouest du pays, est un cas d'école. Ce site de Posco, le premier producteur d'acier sud-coréen, a été autorisé à accueillir des industriels moteurs de la nouvelle croissance, notamment dans le secteur des accumulateurs électriques. Il a également été exempté de l'évaluation des impacts environnementaux.Le bureau a expliqué que la réforme réglementaire avait permis de développer des bornes de rechargement pour véhicule électrique installées sur les dos d'âne contre le stationnement ou des robots pour le pilotage automatique pouvant contourner les obstacles.De plus, le gouvernement envisage d'améliorer les règlements sur les nouvelles industries telles que la bio-industrie et le métavers, avec le principe de réglementation dite « ouverte », et non plus « fermée », afin de tout permettre, sauf ce qui est interdit.L'administration Yoon a estimé que sa réforme syndicale avait amélioré la transparence comptable et le sens du respect des lois au sein des syndicats tout comme la structure du marché du travail à deux vitesses.Le bureau a également cité comme belles performances la réforme des institutions publiques gérées de manière désordonnée ainsi que la mise en place d’un débat social avec la participation du gouvernement et du Parlement sur la réforme des retraites.