Organisation d’un séminaire sur la redevance télévisuelle

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan envisage actuellement de séparer la facturation de la redevance télévisuelle de la chaîne publique KBS de celle de l'électricité. Un premier débat public sur cette question a eu lieu ce mercredi.Lors de ce séminaire intitulé « L'indépendance politique de la structure de financement des médias publics », les participants ont souligné qu’une perception séparée de la redevance TV pourrait influencer l'indépendance des médias du service public et que, de ce fait, s'impose une large consultation de l'opinion publique avant d'y procéder.Parmi les intervenants, le directeur de l'Institut de recherche sur les médias publics, Kim Dong-jun, a estimé qu'une séparation des factures de la redevance télévisuelle et de l'électricité pourrait entraîner une baisse du taux de paiement pour la première. Selon lui, une diminution des revenus de la KBS pourrait affecter l'exercice des missions de la chaîne publique. Il a également fait remarquer que certains y voyaient une tentative du pouvoir de mettre les médias au pas.Le professeur de l'université Kyunghee Shim Young-sub a, pour sa part, proposé de mettre en place un organe indépendant dédié à la question de la redevance et de revoir les modalités de collecte de manière à mieux garantir l'indépendance de KBS.Chung Doo-nam, chercheur de la Société coréenne de la publicité audiovisuelle (KOBACO), a, quant à lui, souligné que les médias publics doivent revendiquer leur liberté mais doivent en même temps chercher à obtenir le soutien du public, faisant référence au climat de méfiance populaire envers le système de redevance télévisuelle.