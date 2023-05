BAD : Yoon Suk-yeol prône la création de chaînes d'approvisionnement avec les pays asiatiques

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen s'est engagé hier à créer des chaînes d'approvisionnement en coopération avec les nations asiatiques lors de la 56e assemblée annuelle de la Banque asiatique de développement (BAD), organisée à Songdo dans la ville d’Incheon.Durant cette manifestation, tenue pour la première fois en présentiel depuis la pandémie de COVID-19, Yoon Suk-yeol a manifesté cette volonté, soulignant que son pays était un partenaire majeur doté des technologies de fabrication de pointe dans les domaines des semi-conducteurs, des accumulateurs électriques et de la bio-industrie. Avant d'ajouter que la Corée du Sud pourra ainsi partager son expérience dans la croissance économique avec les nations membres, et mener une diplomatie active pour lutter contre le fossé numérique et le changement climatique.Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan a aussi ajouté que Séoul contribuera au développement économique de la région indopacifique suivant trois principes : l'inclusion, la confiance et les avantages mutuels. Cette promesse s’inscrit dans la « stratégie indopacifique basée sur la liberté, la paix et le progrès » que le chef de l’Etat sud-coréen avait annoncée lors du sommet de l'Asean tenu en novembre dernier.Selon le président Yoon, le monde post-pandémique, déjà confronté aux difficultés économiques, doit relever de nouveaux défis tels que la chaîne d'approvisionnement mondial fortement perturbée par les conflits géopolitiques, l'invasion en Ukraine par la Russie et la reprise du protectionnisme.Le numéro un sud-coréen a également appelé tous les membres à la solidarité et à la coopération pour réduire l'écart numérique aux niveaux social, régional et national tout comme la crise climatique. Il a d'ailleurs promis de faire de son mieux pour faire du Hub des technologies climatiques (K-Hub), créé en coopération avec l'organisation asiatique, une plateforme d'échange des technologies, des savoirs, des réseaux, voire des solutions entre le public et le privé.Fondée pour lutter contre la pauvreté de la région pacifique, la BAD a pour missions d'apporter aux pays membres émergents des soutiens financiers aux projets de développement et de les aider à établir ces programmes.La 56e édition a démarré mardi et prendra fin vendredi. Cet événement international aurait rassemblé environ 5 000 personnes, dont des ministres des Finances, des gouverneurs de banques centrales des nations membres de la BAD et des journalistes.