Sommet Séoul-Tokyo : les deux parties peaufinent les sujets à traiter

Photo : YONHAP News

A quelques jours de la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida en Corée du Sud, le secrétaire général du Secrétariat de la sécurité nationale du Japon, s’est rendu à Séoul pour préparer le sommet bilatéral prévu le 7 mai.Takeo Akiba a été reçu mercredi par le président sud-coréen. Lors de cette entrevue, Yoon Suk-yeol a affirmé que la reprise de la diplomatie dite « de navette » permettrait d'élargir la coopération entre les deux pays. Il a également souligné l'importance d'une solidarité et d'une collaboration dans les domaines de la sécurité, de l'industrie et des technologies, dans un contexte de crise mondiale complexe.Son interlocuteur lui a transmis le message du Premier ministre nippon Fumio Kishida saluant la décision courageuse prise par le dirigeant sud-coréen pour améliorer les liens Séoul-Tokyo.Akiba a ensuite rencontré son homologue sud-coréen Cho Tae-yong pour discuter des préparatifs en cours du sommet Yoon-Kishida. Les deux hommes se sont également engagés à concrétiser la coopération dans tous les domaines pour développer une relation tournée vers l'avenir.Par ailleurs, les deux conseillers à la sécurité nationale ont présidé la première réunion du « Dialogue sur la sécurité économique », un mécanisme d'échanges que les deux pays avaient promis de créer lors de la visite du président sud-coréen dans l'archipel en mars dernier. Au cours de ce rassemblement inaugural, les deux parties se sont mises d'accord pour coopérer de manière à générer des bénéfices communs en matière notamment de stabilisation des chaînes d'approvisionnement, de technologies clés émergentes et de lutte contre le changement climatique.