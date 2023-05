Visite d'Etat aux USA : la délégation sud-coréenne très satisfaite de la création des liens avec les industriels américains

Photo : YONHAP News

La Fédération des industries coréennes (FKI) a révélé aujourd'hui les résultats de son sondage réalisé auprès des 122 entreprises qui avaient accompagné Yoon Suk-yeol lors de sa visite d'Etat aux USA.Parmi les 90 firmes qui ont répondu, 32,2 % ont choisi comme résultat le plus fructueux de leur voyage la création des réseaux avec des partenaires américains. Les entreprises sondées ont également mis en avant la meilleure compréhension du marché du pays de l'Oncle Sam (28,9 %) et la détection des opportunités d'affaires à travers la conclusion des mémorandums d'entente avec des industriels locaux (27,8 %).Pas moins de 95 % ont fait part de leur volonté de participer à nouveau à ce genre de délégation et 72,2 % se sont dit très prêts à renouveler cette expérience.Concernant la visite d'Etat de leur président, la satisfaction a régné avec 90 %. Et plus de 93 % ont reconnu que les bonnes relations bilatérales amélioreraient l'environnement tout comme les résultats de leurs activités.Par ailleurs, 28,4 % des questionnés ont estimé que les liens bilatéraux ne seront durables qu'à travers la création de réseaux d'une étroite coopération dans les chaînes d'approvisionnement.A en croire Kim Bong-man, chef du siège international de la FKI, grâce à la visite d'Etat du président Yoon et à son tête-à-tête avec Joe Biden, des industriels du pays du Matin clair pourraient bénéficier de meilleurs conditions d'implantation sur le sol américain. Avant d'ajouter que ces firmes devront consolider les réseaux de coopération ainsi établis et d'identifier les nouveaux moteurs de croissance.