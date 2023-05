Le chef du JCS demande une parfaite préparation face à la menace aérienne

Photo : YONHAP News

Le chef de l'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a appelé ses soldats à accomplir sans faute les opérations de poursuite et d'attaque, en cas de provocations aériennes ennemies.C'est ce qu'a ordonné hier Kim Seung-kyum lors de sa visite à l'unité aérienne de l'armée de terre, une avant-garde située au nord de la région métropolitaine. Il a ainsi souligné l'importance de la défense de l’espace aérien de cette dernière avant de demander d'analyser en détail toute menace pour s'en prémunir.Le haut gradé s'est ensuite rendu dans le quartier général de la 25e division d'infanterie afin d’être briefé sur le plan de réponse contre les provocations des armées adversaires. Il a surtout demandé de trouver de nouvelles tactiques flexibles pouvant répondre à toute forme d'attaques, qui ne cessent d'évoluer.Pour finir, le général Kim s’est déplacé au poste de garde le plus proche de la Corée du Nord, pour souligner que « l'ADN d'un soldat consiste à se concentrer sur les exercices et appuyer sur la détente sans hésitation en cas d'attaque ennemie ». Il a ainsi ordonné à ses militaires d'être immédiatement prêts à passer à l'acte en cas de crise pour accomplir n'importe quelle opération dans les plus brefs délais.