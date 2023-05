L’écart des taux directeurs de Séoul et Washington atteint un niveau record

Photo : YONHAP News

Après la nouvelle hausse des taux d’intérêt américains qui a creusé davantage l'écart avec celui sud-coréen, Séoul a annoncé qu’il réagirait avec vigilance. Comme attendu, la Réserve fédérale américaine (Fed) a relevé ses taux directeurs d’un quart de point pour les porter dans une fourchette de 5 à 5,25 %, à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire, tenue les 2 et 3 mai.Ainsi, l’écart des taux entre la Corée du Sud et les USA atteint désormais un niveau record historique de 1,75 point, celui sud-coréen se trouvant à 3,5 %. Ce qui alimente les craintes de voir les capitaux étrangers se retirer du marché du pays du Matin clair.Ce matin, les autorités économiques et financières sud-coréennes ont fait le point sur l'impact du rehaussement des taux américains sur les marchés locaux. Elles ont fait savoir qu’elles réagiraient avec une certaine vigilance d'autant que les pressions inflationnistes persistent dans le pays et que les craintes concernant l'aggravation de l'instabilité et de l'incertitude financières ne sont pas dissipées. Elles ont également souligné que la Fed n'anticipe plus de hausses supplémentaires, mais qu’elle décidera d'y procéder ou non en fonction des futurs indicateurs économiques.Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Rhee Chang-yong, avait affirmé à plusieurs reprises que son institution n'emboîterait pas mécaniquement le pas à la Fed. Toutefois, la banque centrale sud-coréenne ne peut pas non plus négliger les pressions exercées par la dépréciation actuelle du won, ainsi que par l'éventuelle fuite massive des investisseurs étrangers. D'ailleurs, en février et en avril derniers, cinq des sept membres du comité de politique monétaire de la BOK avaient déjà affirmé ne pas exclure la possibilité de relever le taux directeur jusqu'à 3,75 %.Cependant, les observateurs prévoient que la BOK décide de geler son taux lors de la prochaine réunion de son comité de politique monétaire, prévue le 25 mai prochain. La raison : le taux d'inflation des prix à la consommation est tombé en dessous de 4 % le mois dernier. Puis, alors que la croissance du PIB trimestriel tourne autour de zéro, une hausse supplémentaire du taux directeur est susceptible de dégrader la conjoncture économique et d'accroître l'instabilité financière.