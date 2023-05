La Corée du Nord continue de fustiger la « Déclaration de Washington »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne cesse de multiplier ses provocations verbales contre sa voisine du Sud et les Etats-Unis après le dévoilement de la « Déclaration de Washington », adoptée à l'issue du sommet Yoon-Biden. Ce texte prévoit notamment le renforcement de la dissuasion élargie des USA face aux menaces nord-coréennes.L'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA a rapporté aujourd'hui que des travailleurs nord-coréens se sont réunis la veille dans la ville de Kaesong, située non loin de la frontière intercoréenne, pour protester contre les « envahisseurs américains » qui ne cachent pas leur volonté de déclencher une dangereuse guerre nucléaire, ainsi que contre la bande de « traîtres fantoches » qui a transformé la péninsule coréenne en un arsenal et une base militaire pour le conflit atomique. Selon elle, les participants au rassemblement ont promis de remporter une victoire historique si les ennemis empiètent sur leur territoire et poussent à une guerre. Ils ont également adopté un texte condamnant Séoul et Washington avant de défiler dans la rue. Le média d’Etat a également annoncé que les membres de l'Union des femmes socialistes de Corée ont organisé une réunion la veille et ont affirmé leur détermination à se venger.Toujours d’après cet organe, la Corée du Nord toute entière assiste actuellement à une colère populaire grandissante, et des slogans et des affiches ont été déployés partout pour encourager la population à se mobiliser contre le Sud et les Etats-Unis.