La Gay Pride sud-coréenne 2023 interdite sur la place de Séoul

Photo : YONHAP News

Le Seoul Queer Culture Festival (SQCF), l’événement annuel sud-coréen organisé pour défendre la cause LGBTQIA+, n'aura pas lieu cette année sur la place de l’Hôtel de Ville à Séoul. Une première depuis que le festival a été lancé en 2015, à l’exception de la période de crise sanitaire en raison du COVID-19.La municipalité de Séoul a ainsi annoncé aujourd'hui que le Concert pour la résilience dédié aux jeunes et adolescents au lieu sur cette place du 30 juin au 1er juillet, au lieu de la manifestation de la Gay Pride. Une décision prise par une commission civique consacrée à la gestion de ce site.Les organisateurs de ces deux événements avaient déposé le même jour une demande d’autorisation d’occupation de la place de l'Hôtel de Ville pour le même créneau. Faute d'accord entre les demandeurs, c'est la commission civique qui a tranché conformément à l'arrêté municipal. En effet, le dernier donne la priorité aux manifestations d’intérêt public organisées par le gouvernement ou les collectivités locales, aux événements culturels ou artistiques ou encore aux programmes dédiés à la jeunesse.Le comité d’organisation du SQCF a vivement contesté hier, via un communiqué, que le processus de prise de décision n'avait pas considéré tous les termes de l'arrêté en question. Avant d'ajouter que l'intervention partiale de la ville de Séoul tout comme la pression des groupes homophobes se sont avérées réelles. Il a toutefois confirmé que l’événement serait, comme prévu, organisé.