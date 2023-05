Le Jardin d'enfants de Yongsan ouvre ses portes

Photo : YONHAP News

A la veille de la Journée des enfants, célébrée le 5 mai en Corée du Sud, le Jardin d'enfants de Yongsan a ouvert ses portes aujourd'hui.Environ 200 invités, dont des petits, se sont rassemblés pour célébrer l'inauguration du nouveau site. Dans son discours, le président de la République s'est félicité de l'ouverture du parc pour enfants, qui lui rappelait d'ailleurs les premiers jours de son investiture et du déménagement du Bureau présidentiel à Yongsan il y a un an.Yoon Suk-yeol a également rappelé que le lieu en question avait été occupé par des armées étrangères pendant 120 ans depuis sa réquisition par le Japon impérial. Et, suite à un accord signé il y a 20 ans par Séoul et Washington, la base militaire américaine de Yongsan avait décidé de déménager. Mais le processus de restitution a été long. Et ce n’est que l’an dernier, après la réinstallation du Bureau présidentiel dans ce quartier, que le réaménagement s’est accéléré. Et enfin, le jardin a vu le jour pour offrir un espace vert dédié aux bambins, « ce qui manque au futur du pays » selon le chef de l’Etat.La présidence a annoncé que l'ouverture du jardin représentait une promesse tenue par Yoon, qui veut communiquer davantage avec ses concitoyens.Le Jardin d'enfants de Yongsan est ouvert de 9h à 18h, du mardi au dimanche. Pour le visiter, une réservation en ligne est obligatoire.