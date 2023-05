L’île de Jeju fortement touchée par des pluies abondantes

Photo : YONHAP News

L’île méridionale de Jeju, située au sud-ouest de la péninsule, a été aujourd’hui extrêmement chahutée par des averses torrentielles et des vents violents. L’ascension du mont Halla, lieu touristique très prisé par les visiteurs, est momentanément interrompue et la navigation maritime est perturbée.Météo-Corée a ainsi émis un avertissement de « fortes pluies » dans plusieurs zones de la province insulaire, notamment celles montagneuses et sur l’île de Chuja. D’après les premières données pluviométriques, le mont Halla a essuyé 165,5 mm de précipitations.Ces intempéries devraient se poursuivre jusqu’à samedi avec environ 30 mm par heure, accompagnées d’orages, dans le sud de l’île et plus de 50 mm par heure en montagne. L’administration météorologique alerte également sur la puissance du vent, avec notamment des rafales à 20 m par seconde.