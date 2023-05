Cheongwadae : de nombreux événements culturels organisés en mai

Photo : YONHAP News

Les jardins et les bâtiments de la Maison bleue, l'ancienne résidence présidentielle, abriteront de nombreuses manifestations culturelles tout au long du mois de mai.C'est un événement pour enfants qui inaugure cette période mensuelle riche en art et culture. Il s'agit d'un programme intitulé « Notre Maison bleue toute gaie », organisé dès demain par la Fondation du patrimoine culturel de Corée, pour célébrer la Fête des enfants. Le bâtiment appelé « Chunchugwan » accueillera diverses activités dont une comédie musicale destinée aux plus jeunes et un spectacle de prestidigitateurs. Elles seront accessibles à tous les visiteurs accompagnés d’un enfant, et ce sans réservation préalable.L'ancien bureau présidentiel de la Cheongwadae sera également ouvert au public, alors que l'héliport sera réaménage en aire de jeux. Ce dernier accueillera justement les 13 et 14 mai la représentation intitulée « Dignité des traditions » de la Compagnie nationale de danse. D'autres performances de danse traditionnelle telles que « Taepyeongmu » ou « Jinseomu » seront également présentées. Au-delà de ces danses chamaniques, les visiteurs pourront découvrir des spectacles de tambours traditionnels variés.Les 20 et 21 mai, l'Opéra national de Corée montera sur la scène de l’héliport, installée pour l'occasion. Le premier jour, les temps forts de « Rigoletto » de Verdi seront joués alors que ceux de « Carmen » de Bizet seront interprétés le lendemain.Ensuite, du 25 au 27, le grand jardin de la Maison bleue accueillera « Couleurs des quatre saisons » du Centre national de gugak. Cet institut de la musique traditionnelle coréenne présentera notamment la danse avec masque de lion ou l'art du funambule.Le programme complet est disponible sur le site web, reserve.opencheongwadae.kr.