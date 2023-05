Météo : le mauvais temps s’installe doucement

Photo : YONHAP News

Le ciel commence légèrement à tourner au gris en Corée du Sud. Le soleil très présent hier et ce matin disparaît peu à peu derrières les nombreux nuages. Et la pluie a déjà fait son apparition, notamment dans le sud-ouest et l’île méridionale de Jeju, en proie à de violentes averses.La journée avait pourtant bien démarré avec en plus un thermomètre très élevé. En effet, à 9h, il affichait déjà 20°C dans plusieurs villes, dont à Séoul. Il a ensuite culminé à des valeurs similaires à celles des deux derniers jours : 23°C à Daegu, 25°C à Daejeon, 26°C dans la capitale ou encore 27°C à Gangneung, la maximale. Dans le sud, comme la veille, le mercure a oscillé entre 18 et 22°C.Le temps, pour sa part, s’est donc altéré, comme prévu par Météo-Corée. En effet, cette dernière avait prédit la dégradation des conditions météorologiques pour ce jeudi et de violentes intempéries pour la Journée des enfants, célébrée le 5 mai en Corée du Sud. Les averses devraient s’abattre sur tout le territoire dans la soirée et prendre fin que samedi matin.