Photo : YONHAP News

Les indices boursiers sud-coréens ont observé ce jeudi des courbes différentes. Le Kospi, la référence de la Bourse de Séoul, est toujours en baisse (-0,02 %) et clôture la séance à 2 500,94 points. En revanche, le Kosdaq retrouve des couleurs. L'indice des valeurs technologiques prend 0,22 % et termine la semaine à 845,06 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 466,68 wons (-7,88 wons) et le dollar américain 1 323 wons (-15,20 wons).A noter que la Bourse de Séoul et les banques ne réouvriront que lundi matin, en raison vendredi de la Fête des enfants, qui est férié au pays du Matin clair.