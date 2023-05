Fumio Kishida sera ultra-protégé lors de sa visite à Séoul

Photo : YONHAP News

Une protection rapprochée de haut niveau sera appliquée à l'égard du Premier ministre japonais lors de sa visite en Corée du Sud, prévue du 7 au 8 mai.Le Bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir aujourd'hui que Fumio Kishida rejoindra pour la première fois la liste des chefs d'Etat et de gouvernement bénéficiant de la plus haute protection de la part du pays du Matin clair. Cette décision a été prise pour plusieurs raisons.L'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe en juillet 2022, suivi par la récente tentative de meurtre contre Kishida ont été pris très au sérieux. Les éventuelles provocations nord-coréennes sont également considérées dans la mesure où la coopération sécuritaire tripartite Séoul-Washington-Tokyo a fortement été renforcée, suite au déplacement dans l’archipel en mars et à la visite d'Etat aux USA du président Yoon Suk-yeol. Et, de nombreuses voix contestataires se font toujours entendre à propos des dossiers liés à l'Histoire entre la Corée du Sud et le Japon.La police nationale ainsi que l'armée seront mobilisées pour former la garde rapprochée du Premier ministre nippon, qui sera sous le contrôle du Service de la sécurité présidentielle.