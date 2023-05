Photo : YONHAP News

La présidence sud-coréenne a officiellement annoncé aujourd'hui la tenue du sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida le dimanche 7 mai au sein du Bureau présidentiel de Yongsan, situé dans le centre de Séoul.Selon son porte-parole Lee Do-woon, les deux dirigeants se retrouveront d'abord en tête-à-tête, puis avec leurs équipes respectives. Leurs discussions porteront sur divers sujets d'intérêt commun dont la sécurité, les industries de pointe, les sciences et les technologies, ainsi que les partenariats en faveur de la culture et de la jeunesse.Après le sommet, une conférence de presse conjointe sera organisée.