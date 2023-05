Sommet Yoon-Kishida : un dîner officiel sera organisé

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat sud-coréen et le Premier ministre japonais prendront part un dîner officiel au sein de la résidence présidentielle située dans le quartier d'Hannam dans l'arrondissement de Yongsan à Séoul. Pour rappel, Fumio Kishida est attendu ce dimanche dans la capitale sud-coréenne.Il s'agira d'une sorte de soirée à domicile à laquelle les épouses des deux leaders seront également conviées. Des plats et des alcools traditionnels coréens seront très probablement servis. En effet, lors de la rencontre avec la direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, mardi dernier, Yoon Suk-yeol avait annoncé vouloir servir à son hôte du bulgogi fumé, de la viande marinée puis grillée au charbon de bois.Toutefois, seul le dîner sera organisé dans la résidence présidentielle et aucun programme supplémentaire après celui-ci n’aura lieu, contrairement à la visite du président Yoon au Japon en mars dernier. Le dirigeant sud-coréen avait dîné avec Kishida à deux reprises, d'abord dans un restaurant très ancien, le Yoshizawa, pour manger des nouilles et du sukiyaki, un ragout nippon. Ils s’étaient ensuite rendu à Rengatei pour déguster du riz aux œufs à la japonaise.