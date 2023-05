Les enfants sud-coréens insatisfaits de leur vie

Photo : YONHAP News

Sept enfants sud-coréens sur huit ne se sentent pas heureux à cause du manque de sommeil et des nombreuses heures passées à étudier. C’est ce que montre un rapport sur « l’indice du bonheur des enfants 2023 » publié par la Fondation du parapluie vert pour enfants en amont de la Journée des enfants, célébrée le 5 mai au pays du Matin clair.Cette ONG a interrogé du 22 novembre au 29 décembre 2022, 2 231 jeunes, de l’école primaire jusqu’au lycée. Selon les résultats, 86,9 % des sondés ont exprimé un niveau de satisfaction « bas » à propos de leur vie, soit une hausse de 2,5 points en un an.L’indice de bonheur en moyenne des enfants et adolescents sud-coréens s’est établi à 1,66 sur 4 cette année, se rapprochant des deux précédents résultats : 1,68 en 2021 et 1,70 en 2022.Toutefois, le rapport dresse un constat inquiétant sur quelques critères. Parmi les enfants et adolescents, la part de ceux qui manquent de sommeil a progressé de 10,4 points par rapport à 2021, et celle qui passent plus de temps que recommandé pour étudier a augmenté de 15,4 points. Ce sont deux grandes sources d’insatisfaction.Par ailleurs, 10,2 % des élèves interrogés ont répondu avoir eu la pulsion de se suicider, contre 4,4 % en 2021 et 7,7 % en 2022.Selon l’ONG, pour rendre les enfants heureux, il faudra leur assurer le droit de dormir et de se reposer suffisamment.