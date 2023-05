Poursuite engagée contre les trafiquants de drogue ayant appâté des adolescents

Photo : YONHAP News

Le Parquet a arrêté et inculpé trois individus impliqués dans l’affaire de la « boisson à la drogue ». C’est ce qu’a annoncé hier le haut office de procureurs (HPO) de Séoul.L’affaire remonte à début avril dernier. Dans le quartier branché de Gangnam à Séoul, abritant de nombreux instituts privés de soutien scolaire, quelques malfaiteurs ont distribué à des adolescents une boisson présentée comme un fortifiant permettant d’améliorer la mémoire et la concentration mais en réalité contenant une forte dose de méthamphétamine, une drogue de synthèse.Les criminels, dont deux font partie d’un groupe d’arnaque téléphonique, ont un stratagème rodé avec des rôles bien définis : livrer les produits illicites, préparer la boisson à la drogue, en faire boire à des mineurs à leur insu et tenter de leur extorquer de l’argent en les menaçant de les dénoncer à la police pour usage de stupéfiants. Jusqu’à présent, 19 victimes ont été recensées, 13 adolescents et six parents d’élèves. Parmi eux, six personnes ont souffert d’hallucinations.Le Parquet a appliqué l’article 58 de la loi relative à la gestion des stupéfiants lors de la mise en examen des trois criminels, selon lequel l’acte d’injecter de la drogue à un adolescent à des fins lucratives est passible de la sanction pénale maximale en Corée du Sud, à savoir la peine de mort.Le HPO de Séoul a précisé qu’un mandat d’arrêt a été émis contre un autre acolyte. Avant d’ajouter qu’il continue à traquer et rapatrier tous les complices résidant en Chine en coopération avec les autorités locales.